Kiik uutest piirangutest: on selge, et igasugust liikumist tuleb vähendada

Koroonaviiruse levik laieneb Eestis jõudsalt ning teadlaste sõnul on näha, et niisama soovitused nakkuse vähendamiseks ei näi toimivat. Täna hakkab valitsus arutama täiendavaid piiranguid, et levik taas kontrolli alla saada.

«Teadusnõukoda on välja töötanud ja kirjeldanud erinevaid ettepanekuid selleks, et nakatumise näitajad Eestis alla viia. Arusaadav on see, et praegust väga kiire tõusu faasi arvestades ei ole mõistlik lootma jääda, et eelmisel nädalal kehtestatud kahenädalased piirangud tõusu murraksid,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond).

Kiik tõi olukorra tõsiduse näitlikustamiseks võrdluse, et nelja nädala eest oli viimase seitsme päeva jooksul nakatunute arv umbes 3400, kuid praegu on sama näitaja ligi 6200, seega on kasv 80 protsenti. «Minu isiklik seisukoht on, et praeguse nakatumistaseme juures ei piisa enam ühest-kahest nädalast. Teatud piiranguid on kindlasti vaja märtsi lõpuni,» ütles minister.