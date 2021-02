Tellijale

Pean ehk alustuseks ütlema, et olen maakas, kes on küll sündinud ja kasvanud pealinna lähedal, kuid tulnud tagasi oma juurte juurde. Elan oma vanavanaisa majas ja sellest tulenevalt on minu kirjutisel võib-olla positiivset emotsionaalsust enam, samas olen maal elanud juba üle kümne aasta ning usun, et olen maale kolimise nostalgiast ja romantikast juba üle saanud ning suudan võtta maaelu oma vaatenurgast nii realistlikult, kui see on.

Elan väikeses asulas Võrumaal. Kui oleme oma Tallinna tuttavatele vahel maininud, et võib-olla kunagi vaatame endale ka ühe maamaja, siis on nende pilgus küsimus, et mis maamaja, te elate ju juba Vastseliinas. Aga sellel on siiski suur vahe. Pealinnast Võrumaale kolides olin juba kindel, et vaid linnulaulule elu rajada oleks liiga riskantne. Kuigi metsade keskel maamajas oleks elamine privaatsem, linnulaul ilusam ja saunaskäik ehedam, on elu koos lastega asulas siiski tunduvalt lihtsam ja mugavam. Kool-huviring-kodu-trajektoor on jala või rattaga iga kell läbitav vanematest sõltumata ning iga ilma ja külmakraadidega saad hommikul uksest välja.