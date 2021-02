On udune hommik. Hommik, mil nad on alati päiksetõusu ajaks Pika Hermanni juurde kogunenud ning nii tulevad nad seegi kord. Ainult et tänavu on neil näo ees mustad koonutaolised maskid. Mustad saapad on kõigil hästi viksitud (ja küllap kriuksuvad lumel), tahaks loota, et ei lase sisse vett. Riigikogu esimehe kaelas on naeratusest valgem sall – ent ega naeratamiseks olegi viimasel ajal eriti põhjust olnud – ning tema pead soojendab mõistlik ja kohev läkiläki.