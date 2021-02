Rivo Vesik: mul on kuus trenni ja mõtted mujal

Presidendilt Valgetähe V klassi riikliku teenetemärgi saanud rannavõrkpalli treeneril Rivo Vesikul on vahetult enne hooaja algust käed tööd täis ning rõõmusõnum pole kohale jõudnud. «Ma ei ole täna uudiseid lugenud. Meil oli kuus trenni. Paljud sõbrad-tuttavad on kirjutanud ja õnnitlenud, aga ma ei ole neid kõiki jõudnud läbi sirvida. Ei ole endalegi emotsioon veel kohale jõudnud. Eks ta suur asi on ja väga kihvt, et märgatakse. Aga praegusel hetkel... Mul on mõtted hoopis mujal, mul on videoid vaja vaadata ja veel tänagi on poistega koosolek,» rääkis Vesik.