«Suur-suur au on saada Eesti riigilt nii suur tunnustus. Ma tänan väga! Ma ei uskunud kunagi, et saan nii suure au osaliseks,» kirjeldas Botšarov Postimehele oma esimest emotsiooni pärast uudise kuulmist. «Ma pole ju kunagi teadlikult tegelenud lõimumisega, see on kuidagi iseenesest minuga kaasas käinud. Olen alati tahtnud teha muusikat, see ongi meie ühine keel – muusika liidab, ühendab ja paneb meid üksteist mõistma,» sõnas ta ja lisas, et magas kodus rahulikult, kui ta telefonikõnega üles äratati ja õnne sooviti.