Eestlased on juba alates rahvuslikust ärkamisest 19. sajandi teisel poolel muretsenud oma vähese arvukuse pärast ning kartnud mõne suurema naaberrahvaga ühtesulamist. See mure pole siiani kadunud. Ärkamisajast on meie osakaal maailma rahvastikus kahanenud üle nelja korra. Eesti rahva arvuline suurus on suhteliselt vähe muutunud, küll on aga maailma rahvaarv kasvanud neli korda.