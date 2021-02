Kui keelel kibeleb küsimus, kas me sellist Eestit tahtsime, siis üks õigemaid, kellele see esitada, on Eesti põhiseaduse üks autoreid Liia Hänni (74).

Kui me mõtleme tagasi, mida tähendas vägivallal põhineva ühiskondliku süsteemi lõpetamine ja üleminek demokraatlikule ja turumajanduslikule ühiskonnale, siis me oleme saatusekaaslastega võrreldes päris edukad.

Teine asi on, kuidas ühiskond end selles riigis tunneb ja areneb. Siin tuleb tõele näkku vaadata, et sotsiaalne solidaarsus ja arusaam, et me oleme ühiskonnana tervik ja peame suutma tervikuna koos edasi liikuda –​ siin on puudusi olnud. Eestis on kahjuks olnud võimul eestlastele omane individualistlik lähenemine...