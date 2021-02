Kas Egiptuses ka viirus levib ja mis seal peale mere avatud on?

Kuid otsekui Egiptus ise, kus räbuhunniku kõrval võivad puud kõige imelisematesse roosadesse ja punadesse lahvatada, on pandeemiaaegne reisileminek polariseeriv. Üks litsub parajasti pagasisse päevitusriideid, päiksekreemi, söetablette ja Egiptuses elavate eestlaste seas kõrgelt hinnatud kilupreserve, teine põrnitseb puhkusele suundujat altkulmu või ahastab avalikumalt, kuivõrd vastutustundetud on puhkusereisid keset globaalset eriolukorda. Mis sest, et kõigile Eestist Egiptusesse sõitjatele ja Egiptusest Eestisse naasjatele on testitegemised uuenenud reeglite järgi kohustuslikud. Mida sugugi ei nõuta neilt, kes astuvad Tallinnas välja näiteks Maardu bussist (või vastupidi).