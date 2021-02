Opositsioonipartei Euroopa Gruusia liige Gigi Ugulava nimetas Meliat poliitvangiks. «Meeleavaldused jätkuvad seni, kuni kõik poliitvangid on vabastatud,» ütles Ugulava portaali Civil vahendusel.

2019. aasta protestidel vägivalla õhutamises süüdistatav Melia viibiv praegu Thbilisi külje all Rustavi eeluurimisvanglas, mille müüride juures on tema toetajad miitinguid korraldanud. Eelmisel nädalal parlamendisaadiku puutumatusest ilma jäetud Melia sõnul on tema vastu esitatud süüdistus poliitiline tagakiusamine.