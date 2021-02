Välismaa lühiuudised

Soome karmistab piiranguid

Soome kehtestab alates 8. märtsist koroonaviiruse leviku ohjeldamiseks ranged piirangud. Eelnõu järgi suletakse kiire viiruslevikuga piirkondades toitlustuskohad, kuid sulgemisega tekkiv kahju on plaanis valitsusel hüvitada. Ühtlasi on kavas saata vanema astme kooliõpilased kaugõppele, samuti keelatakse selleks ajaks üle 12-aastaste õpilaste huviringid. Esialgse kava järgi peaksid ranged piirangud lõppema 28. märtsil. Peaminister Sanna Marin tõdes, et senised meetmed pole olnud piisavad. Tema sõnul on president Sauli Niinistö valmis hädaolukorra väljakuulutamiseks, kui sellekohaseid erivolitusi vaja peaks minema. BNS