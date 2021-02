Postimehest võisime 17. veebruaril lugeda konkurentsiameti energiaturgude osakonna juhataja Karin Maria Lehtmetsa artiklit «Elektri varustuskindluse tulevik», mille viimases lõigus on märgitud: «Ehkki Eesti on elektrit importiv süsteem, mille impordisõltuvus aasta-aastalt kasvab, on meil siiski piisavalt välisühenduste võimsust, et varustuskindlus on vastavalt normidele tagatud kuni 2030. aastani.»