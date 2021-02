Lemmikud on kohal

Eelöeldu ei tähenda, et varasemast püsinäitusest ja kunstilooraamatutest tuntud tähtteosed ja kunstiklassikud oleksid alaesindatud. Vaatajal ei maksa muretseda – kõigi lemmik-Kölerid ja lemmik-Mäed on kenasti kohal. Ei maksa karta sedagi, et individuaalsete loojate loomingulised püüdlused või kultuurilised ihad oleksid kuidagi kõrvale jäetud.