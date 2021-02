Aitab koroonateemal udujuttude levitamisest!

Koroonaviiruse teadusnõukojal puudub igasugune tulevikunägemus. Vaadaku, tulevik paistab selline: selgeltnägija Marilyn Kerro sõnul saabub rahu koroonast kolme ja poole aasta pärast. Oh ei! Nõid Ingrid von Wicca lausub, et halva aja lõpp on palju lähemal – juba esimestel suvekuudel. Oi ei! Maag Anzori Odisharia kuulutab, et juba järgmisel kuul on koroonaajal kriips peal.