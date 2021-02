Indiast ilma ühegi tantsunumbrita

Kui öelda, et «Valge tiiger» on üks alanud aasta esimesi häid uusi filme, võib see paremal juhul tekitada uudishimu. Kui aga lisada, et Netflixi levist hoolimata on tegu India looga, võib see äratada umbusku ning peas hakkavad kappama kõik India ja sealsete filmidega seotud stereotüübid. Filmi vaadates jääd korduvalt mõtlema, kas «Valge tiiger» kinnitab selliseid stereotüüpe või hoopis lükkab neid ümber – mis ilmselt ongi üks loo taotlusi.