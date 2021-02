Eesti lühiuudised

Korruptsioonivastaseid meetmeid täpsustati

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri Mart Laidmetsa sõnul on seoses Mailis Repsi juhtumiga ministeeriumis tehtud korruptsioonivastaseid meetmeid selgemaks. «Meil on meetmed sisekorras reguleeritud, aga arvestades viimaseid arenguid, muutsime natuke vastutust. Siseauditi osakonna juhataja Eve Sild vastutab nüüd korruptsioonivastase ennetustöö eest. Ta peab ka vastava tegevuskava selle aasta kohta esitama. Ja kui mingisugune probleem on, keegi näeb mingit muret, siis peaks ka tema poole pöörduma,» rääkis Laidmets. Täpsustati ka auto kasutamise ja ministeeriumi vallasvara kasutamise korda. ERR