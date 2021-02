Narva õpetajad keeldusid olemasolevatest vaktsiinidest vaid sellepärast, et on kuulnud Ast­raZeneca vaktsiini ohtlikkusest. Vene meediakanalite mõjuväljas olevad inimesed on veendunud, et vaid Venemaal toodetud Sputnik võib neid säästa koroonaviirusega nakatumisest, ning ootavad päästjaid Narva jõe tagant.