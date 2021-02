Johnson & Johnsoni vaktsiini on välja töötanud kontserni Belgia haru Janssen-Cilag International N.V., pildil vaktsiinipudelid selle katsetamise ajal. FOTO: Johnson & Johnson/Reuters/Scanpix

Ravimi- ja tarbekaupade kontserni Johnson & Johnson tütarettevõtte ühedoosiline Covid-19 vaktsiin on Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiameti (FDA) värske hinnangu kohaselt tõhus ja ohutu, mis tähendab, et juba mõne päeva jooksul võib see USAs saada kasutusloa.