Ettevõtjad ootavad riigilt finantsabi ja selget kriisiplaani

Kui teisipäeval selgus, et valitsus kaalub uusi piiranguid ning kõne all on ka kaubanduskeskuste sulgemine, tegid kaupmehed valitsusele ennetava ettepaneku uute kroonameetmetega. Suured keskused tahavad palgata turvamehi, kes uksel inimestele maskikandmiskohustust meelde tuletaks. Samuti keelatakse ära põhimõtteliselt kõik tegevused, mis nõuaksid maski äravõtmist. Eesti Kaupmeeste Liidu juht Nele Peil nentis, et turvameeste palkamine tähendab ettevõtetele märkimisväärset lisakulu.

«Kaubanduskeskused on lubanud ise reegleid karmistada, et neid kinni ei pandaks. Kui soov on nakatumiskõverat murda, siis need piirangud, mis nad ise on välja pakkunud, on detailsemad ja peaksid olema nende enda poolt kontrollitavad, nende [nõuete] täitmine on nende peal,» ütles peaminister Kaja Kallas.