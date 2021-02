Alates 1. juulist suureneb ajateenija toetus 100 eurolt 115 eurole ja toetuse kasv seotakse edaspidi tarbijahinnaindeksi muutusega. Uue süsteemi järgi suurendatakse toetust esimest korda tänavu ning edasi iga kolme aasta järel. See tähendab, et 2024. aastal on plaanis uuesti toetusi tõsta.