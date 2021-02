Hullemast hullem: haiglad töötavad võimete piiril

Koroonaviirusega nakatumise rekordeid tuleb iga päevaga juurde. Samamoodi teeb rekordeid haiglaravi vajavate patsientide arv. Kui praegu on Eestis koroona tõttu haiglates ligi 500 inimest, siis prognooside järgi võib see arv peagi küündida tuhandeni. See tähendab, et haiglasüsteem vähendab juba praegu plaanilist ravi ning üritatakse hoiduda selle täielikust sulgemisest.