Postimehega vestelnud koolijuhtide sõnul osati säärast sammu ette näha, kuid salamisi loodeti teistsugust lahendust. Kohtla-Järve riigigümnaasiumi juhtiv Henrik Agur ütleb otse, et ootaks riigivõimult suuremat paindlikkust. «Valitsuse murest tuleb aru saada, aga meie kooli vaatest ütlen küll, et diferentseeritud lähenemine oleks palju mõistlikum olnud. Korraldusi saab anda ka nii, et koolid määravad ise täitumuse. Kui koolides kehtestataks näiteks 25-protsendiline täitumus, ei oleks muret. Koolides on suured ruumid – hajutada saab nii lendude kui ka õppegruppide kaupa.»