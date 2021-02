Kalk robot kohtunikuks, nuhitud andmed kausta vahel

Reaalsuses paistab heaoluühiskonna mudel siiski endiselt terendava sihina. Pärismaailmale on lisandunud selle hiiglasest järglane – digimaailm. Selles on heaoluühiskonna aspektid olemas ja toimimaski. Eesti on nii mõnegi kriteeriumi järgi digitaalse heaolu tšempion. Elame ulatuslikku digitaalset heaolu pakkuvas e-Eestis. Meie valitsejad ja riigisüsteemide arendajad on õigel ajal adunud, kuidas ehitada õhuke riik, mis on siiski 24/7 «kohal», ning teinud seda eelistades detsentraliseeritud digiarhitektuuri. Katsetatakse turvalisemate protokollidega krüpteerimise vallas ja valmistutakse üldse plokiahelatel põhinevale asjakorraldusele üleminekuks.