Tehnika lühiuudised

Uus amputeerimistehnika teeb tehisjäsemed täpseks

Traumad ja haigused viivad paratamatult vahel jäsemete amputeerimiseni. Kõik see pole ammu enam nii brutaalne kui keskajal või Ameerika kodusõjas. Enamgi, juba paar aastakümmet on teada ning kasutuses bioonilised proteesid, mis võimaldavad aju poolt lihastesse suunatud impulsside abil juhtida tehiskäe elektriajameid. Massachusettsi tehnoloogiainstituudis on katsetatud sootuks uut amputeerimistehnikat, mille puhul seotakse jäseme eemaldamisel omavahel kokku liigest tõmbav ja seda suruv lihas. Nagu selgus, annab selline tehnika ajule parema tagasiside ning bioonilisele proteesile suunatavad signaalid on palju täpsemalt koordineeritud. Ka sellise proteesi kasutama õppimine läheb kiiremini. Piltlikult kontrollib aju jätkuvalt samal tasakaalustatud moel lihasgruppe, nagu see toimub terve inimese puhul näiteks biitsepsi ja triitsepsiga. Science/PM