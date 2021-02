Fortumi tütrel Uniperil on suured vesinikuplaanid

Uniperi juht on veendunud, et oleme jõudnud olukorda, kus laboreis loodu – see puudutab vesinikutehnoloogiaid – on üsna kohe saamas tööstuslikuks. Kauppalehti aga vahendab, et skeptilisemad Uniperiga seotud inimesed on arvanud, et plaanist saab asja alles kümnendi lõpuks.