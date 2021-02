Paljud meist teavad seda kahekõnet: «Ütle redel!» – «Redel!» – «Su … on vedel!». Võib tunduda, et teatud sõnad toovad meile meelde alati samu assotsiatsioone ning et nii on see olnud kogu aeg. Kas see aga on nii? Kas sõnadega seostuvad niinimetatud vabad assotsiatsioonid on loomult muutlikud või püsivad?