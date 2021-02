«Sugu ja sundus kolmes primitiivses ühiskonnas» (1935) on antropoloogia tähtteos, mille teemad on ka praegu ikka veel aktuaalsed. On vaja ära kinnitada, et keerulisena näiv peal­kiri on vaid akadeemiline kattevari hästi loetavale teadusjutustusele ekspeditsioonist Uus-Guineas. Sõnast primitiivne ei ole vaja lasta end häirida, sõna tähendus oli kunagi hoopis teine – algeline, uurijate ühiskondadele omase tehnilise kõrgarengu puudumise mõttes. Praegu selline arusaam õnneks enam ei kehti. Et teose peategelasteks on paapuad, meie planeedi ikka veel ühed viimased «tsiviliseerimise» eest pääsenud inimesed, siis peaksid silma teritama ka näiteks Mikluhho-Maklai ja Sabine Kuegleri kirjatööde austajad.