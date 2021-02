Äratundmine sellega lõppes, sest järgmises peatükis jätkub jutt juba Pariisis, kuhu peategelane on vahepeal ümber asunud. Ootamatult kohtab ta seal tüdrukut, kes oli poisikesepõlves Peruus ta meeli painanud, kuid kellega suhe polnud kuhugi välja viinud. Kokkujuhtumine toimub harjumatus olukorras, tüdruk on justkui täiesti teine inimene, uue identiteedi ja nimega. Säärane väljailmumine, järgnev lühike suhtlus ja siis taas kadumine ei jää ainsaks korraks. Romaani peatükkides, mis kõik on nagu hästi komponeeritud novellid, astub paha tüdruk uuesti ja uuesti esile, ikka uue nime all ja uue legendiga, ehkki oma olemuselt jääb ta samaks.