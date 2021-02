Kas õpetaja peaks olema valmis gümnaasiumi lõpuni või ka ülikoolis füüsiliseks sekkumiseks kriisiolukorras? Ei. Kuid mida noorem on laps, seda tõenäolisemalt võib seda kriisiolukorras vaja olla. Kuid ka siin harva ja ajas järjest vähenevalt, sest see on kriisisekkumine ega õpeta lapsele puuduvat, kuid vajalikku oskust.