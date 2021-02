Ene-Liis Semper ütleb, et Mari-Liisi Küla loomingulise pärandi köitvus seisneb tema eskiiside vahetus, kohati lausa halastamatus väljenduslaadis. «Töötatud on mitte ainult kiiruga, vaid ka kirega,» lausub Semper, lisades, et kui kuulas Mari-Liisi lühikesi, teravaid mälupilte ja imetles tema häbenematult isikupärast mõtteviisi, hakkaski ta mõtlema raamatule. «Olgu see kummardus ühelt kunstnikult teisele, pea poolesajandilise vahega.»