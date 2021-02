Tellijale

Tegeled väga paljude loominguliste valdkondadega: oled disainer ja kunstnik, teed bändi, teadust, lavakujundust ja kostüüme. Kuidas sa selle kõigeni üldse jõudsid?

Mind on mõjutanud kasvukeskkond ja toetav perekond, kes võimaldas mul tegeleda erinevate loominguliste valdkondadega. Teadsin varakult, et tahan pärast keskkooli EKAsse astuda, ja tulin 15-aastaselt Tallinna elama, et saaksin ettevalmistuskursustel osaleda.

Mind on alati huvitanud muusika ja helidega eksperimenteerimine, käsitööoskus ja töötamine materjalidega, erinevad tehnoloogiad ja uued suunad teaduses. Mu loomingulises tegevuses on need huvid põimunud ja üksteisega seotud. Kunst, disain, muusika ja loomepõhine teadustöö täiendavad üksteist ja ma ei pea vajalikuks neid lahutada. Kui mõnele etendusele kostüüme kavandan ja valmistan, siis tegelen sarnaselt disaineri tööga konteksti spetsiifikaga, kombineerides eri oskusi.

Ei ole sagedane, et räägin kunstist inimesega, kellel on doktorikraad. Räägi, mida see üldse tähendab.