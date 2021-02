«Kõiges on süüdi intressimäärad,» ütles Bloombergile analüüsifirma Schwab Center for Financial Research kauplemise ja tuletisväärtpaberite üksuse asepresident Randy Frederick. Frederick peab silmas tootlusi globaalsetel võlakirjaturgudel. «Tehnoloogiasektor on olnud suhteliselt tugevam. Nii nagu nad olid esirinnas tõusu ajal, juhivad need nüüd teed allamäge,» lisas ta.