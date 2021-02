Erko Jakobson: milline on sajandi lõpu kliima, kui me samamoodi jätkame?

Paljudele meist pole erilist vahet, kas homme on väljas tänasega võrreldes mõni kraad soojem või külmem. Oleme harjunud, et Eestimaa ilm võib olla nii vaheldusrikas, et meie tavapärase ilma varieeruvuse kõrval võib Pariisi kliimaleppe eesmärk – hoida globaalne kliimasoojenemine alla 1,5 °C – tunduda üpris elukauge. Ka pessimistlik prognoos, et seniselt jätkates tõuseb keskmine temperatuur selle sajandi jooksul nelja kraadi võrra, ei tundu hirmutav – enamasti võiks ju nagunii veidi soojem olla.