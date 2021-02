Äsjane peretüli suusailmas tõstatab üldisemaid küsimusi. On öeldud, et lapsi ei tohi aretada nagu tõuhobuseid ja et lapse huvid on tähtsamad kui vastava tiimi või asutuse edu. Kõik on õige ka laiemas mõttes: ükski inimene, noor või vana, ei tohiks olla teisele vahend. Igaüks elab oma ainsamat elu, mille ­jooksul tal on õigus saada põhimõtteliselt kõike mis teistelgi.