Viguriga kaardid: kust tuleb tolm ja kuhu lähevad inimesed

Riigi majanduse korraldamise juures on tähtsal kohal olnud asulate mõjuvälja ehk tagamaade uurimine. Teaduslikult alustati tagamaade uurimisega Eestis 1920. aastatel Tartu Ülikooli geograafia osakonnas Edgar Kanti juhtimisel. Ka nõukogude ajal oli majanduse ruumilise korraldamise uurimine üks TÜ majandusgeograafide peamistest uurimisteemadest. Samad teemad on päevakorral ka praegu, olgu see siis haldusreformi või muude regionaalarengut puudutavate küsimuste puhul. Inimeste liikumine näitab selgesti, millised kohad on nende jaoks tõmbekeskused.