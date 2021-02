Kallas: ka Eestilt on vaktsiine palutud

Kindlat kuupäeva muidugi ei öeldud. Jutt käib selle ümber, milliseid pingutusi on vaja ja mida Euroopa Komisjon saab teha, et vaktsiinitarned kulgeksid tõrgeteta. Põhiline fookus oli sellel, kuidas vaktsiinitootjad saaksid oma kohustused Euroopa ees täidetud – mis on kitsaskohad, mida on vaja, et suurendada vaktsiinide tootmist.