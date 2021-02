Stina Aava: mis sõnumi me grusiinidele edasi saadame?

Gruusia potentsiaalsed ­lahendused ei ole ka just kergete killast. Juhul kui õnnestub korraldada erakorralised valimised, siis ei anna see kindlust, et olukord paraneb. Valimissüsteem on endiselt sama ning poliitilised tavad ei muutu üle öö. Samas võivad uued valimised leevendada asjaolu, et praegu on parlament sisuliselt üheparteiline ning nõudmistele vastu tulemine võiks anda opositsioonile tahte parlamenti minna.