Välismaa lühiuudised

Navalnõi viidi karistuskolooniasse

Venemaa opositsioonijuht Aleksei Navalnõi viidi karistuskolooniasse, kus tal tuleb veeta üle kahe aasta, kinnitas Venemaa vanglateenistuse juht eile. President Vladimir Putini peamisele oponendile mõisteti sel kuul kahe ja poole aastane vanglakaristus tingimisi karistuse reeglite rikkumise eest. «Ta on viidud sinna, kus ta kohtuotsuse kohaselt peab viibima,» tsiteeris riiklik agentuur RIA Novosti föderaalse vanglateenistuse juhti Aleksandr Kalašnikovi, kes ei avaldanud Navalnõi karistuskoloonia asukohta. «Ma garanteerin, et ohtu tema elule ja tervisele ei ole,» lisas Kalašnikov. Eelmisel nädalal otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus, et Venemaa peab Navalnõi vabastama, kuna tema elu on vanglas ohus. Navalnõi advokaat Vadim Kobzev ütles eile AFP-le, et ta ei tea oma kliendi asukohta. AFP/BNS