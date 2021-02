Nõmmekad võitsid ringkonnakohtus naabriks tükkivat krematooriumi

Otsus pole jõustunud ja vaidlus pole veel kaugeltki läbi, sest linnavalitsus kaebab otsuse tõenäoliselt edasi. Vaidlus käib selle üle, kas Tallinna linna kui detailplaneeringu menetleja tegevus oli seaduslik. Peamine küsimus on selles, et kui detailplaneering näeb ette kontorihoone rajamise, siis millised on seaduslikud toimingud, et ehitada büroo asemele krematoorium. Linnavalitsus otsustas, et uut planeeringut pole vaja ja piisab projekteerimistingimuste täpsustamisest. Põhjenduseks toodi, et kinnistu omanik on muutunud.

Kaebajad, keda esindab advokaadibüroo Liverte vandeadvokaat Liisa Linna, on seisukohal, et selline asjaajamine pole korrektne. «Põhimõtteliselt on kohus öelnud, et krematooriumi projekteerimistingimusi menetleti õigusvastaselt. Et linn ei teinud korrektset menetlust ega kaasanud piisavalt piirkonna elanikke. Kohus tunnistas ka, et lähiala elanikel on õigus nõuda, et peetaks kinni üldplaneeringust ja detailplaneeringust ja see konkreetne krematoorium ei vasta kehtivale detailplaneeringule,» selgitas Linna.