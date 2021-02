Kolmkümmend aastat tagasi ei kujutanud Eestis keegi ette, et mõni ­soomlane tuleb meile korvpalli õpetama. Ajad on muutunud, 2019. aasta sügisel valiti soomlane Jukka Toijala Eesti korvpalli tähtsaimale ametikohale – meeste koondise peatreeneriks. Esimese poolteise aasta kogemus on olnud positiivne.

Aga läheme ajas aastakümneid tagasi. Just eestlased olid need, keda NSV Liidu idapoolsed rahvad kutsusid akadeemikuteks. Jäime füüsiliste parameetrite poolest enamasti vastastele alla, kuid see ei takistanud korvpalliväljakul edu saavutamast. Väga olulist rolli mängis seejuures treenerite tarkus. Edgar Naarits viis Tartu Ülikooli naiskonna ja Ilmar Kullam meeste Kalevi liidu paremate hulka.