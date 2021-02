Kõik sai alguse 21. veebruari ETV+ saatest «Edulood», kus saate keskmes oli Kristina Kallas. «On tavaline, et perekondlikul teejoomisel räägitakse Kristina peres samaaegselt nii eesti, vene, poola kui ka inglise keeles. Kolme lapse ema ja Tartu Ülikooli õppejõud ühildab edukalt erinevaid rolle ning jutustab, kuidas väravpallurikarjäär on teda elus aidanud,» lausuti saate tutvustuses.

Saate võttis ühismeedias teemaks kodanikuliikumise «Eesti kool on eesti keele kodu» juht Triin Teramäe, kelle MTÜ Kultuuritegijad sai eelmise aasta lõpus toonaselt võimuliidult 15 000 eurot katuseraha. Ta on pidanud häbiväärseks Kallase toetatavat vene-eesti segakoolide ideed. «Sisuliselt on see Eesti 200 poliit­ideoloogia, mida propageeritakse,» lausus Teramäe Postimehele.

Seekord olid aga Teramäe jaoks eriti hingekriipivad Kallase ema Ljubova Kallase sõnavõtud. «Oli äärmiselt häbiväärne, et ­inimene, kes on elanud 50 aastat Eestis, räägib kaks päeva enne meie vabariigi aastapäeva sellest, et tema ei räägi uhkusega eesti keelt ning on sundinud kõik eestlastest mehed rääkima vene keeles. Kristina Kallas peab samas oma jutu järgi ennast integratsiooniguruks. See oli võigas, mis seal saates oli.»