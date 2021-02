Tõsist nalja endale ja teistele

Tagasihoidlikult alanud püstijalakomöödiate sõud muutusid teatritöödeks, millest polnud võimalik mööda vaadata. «Võidab see, kellel on kõige hullem mees», «Murru 422/2», «EI TAO», «Vihanemees», «Monument», aga ka «Eriolukord ruudus» ning ETV «Aastavahetus 2016» on vaid väike osa Kinoteatri lavastustest, mille viimaseks täheks on Eesti 103. sünnipäeva lavakava.