Medal, see on emotsioon

Need mõned on (suusa-)orienteerumisentusiastid, kes said näiteks 2017. aastal rõõmustada Eesti teatenaiskonna MM-pronksi üle. Eelmisel aastal said suusaorienteerujad näppude vahele veel rohkem: Daisy Kudre tõi neile esmalt ­lühiraja EM-pronksi ning hiljem sai ta koos Mattis Jaamaga sama karva medali kaela ka sprinditeates.