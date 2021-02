«Küll aga pean ära ütlema kohe, et Eestis eileõhtuse seisuga on leitud esimene nakatunu. Tegemist on Eesti alalise elanikuga, kuid mitte kodanikuga, kes saabus Eestisse kolmapäeva õhtul,» ütles aasta tagasi täna hommikul kell seitse sotsiaalminister Tanel Kiik «Terevisioonis». Pärast seda tekkis küsimusi veel: kui paljudega on ta kokku puutunud? Kuidas ta Eestisse saabus? Kas tal on koroonasümptomid? Köhis ta kellelegi näkku?