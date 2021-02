Jääkarude esmakohtingul läks kohe müramiseks

Karudele avati kompleksi kõik luugid, nii et nad saavad nüüd vabalt käia mõlemas õueaedikus, tagumises vaheaedikus ja kõigis sisepuurides. Korra kaotas Raspi Friida isegi ära, kui too jäi künka taha kohmitsema, ja läks teda teisest aedikust otsima. Siis avastas Friida, et Raspi on kadunud, ja tormas omakorda jooksujalu kaaslast otsima.