Eesti lühiuudised

Isamaa noored vihakõne kriminaliseerimise vastu

Isamaa noorteühendus ResPublica koostas Rahvaalgatuse keskkonnas petitsiooni, millega soovitakse tagasi lükata vihakõnevastane seaduseelnõu. Reformierakonna algatatud eelnõuga kriminaliseeritaks vihakõne ning vihakõnelejaid võiks edaspidi trahvida või kuni kolmeks aastaks vangi panna. Petitsiooni algataja, Isamaa noorte­ühenduse ResPublica esimehe Karl Sander Kase (pildil) sõnul on petitsiooni eesmärk öelda, et sõna on vaba. «Sõnavabadust tuleb hoida ning me ei saa hakata subjektiivsete hinnangute alusel inimesi karistama,» sõnas Kase noorteühenduse nimel. Kase ütles, et kriitika, iroonia, solvangud ja teised väljendusviisid on osa demokraatlikust ühiskonnast. PM