Samamoodi nagu oleme tervisekriisi lahendamisel ja vastumeetmete planeerimisel saanud aru, et ainult ja üheselt meditsiinilistele argumentidele toetudes põhjustame tõsiseid ja kohati pöördumatuid tagajärgi muudes ühiskonna kihtides, tuleks vaadelda ka bioenergeetikateemalist vaidlust. Ühekülgselt ökoloogilistele argumentidele tuginev survestamine ning majanduse, regionaalarengu, energeetika ja metsanduse valdkondadega seotud teadlaste järelduste pidev eiramine teeb võimatuks igasugused kokkulepped ja vaid tsementeerib praeguseid fossiilsetel kütustel põhinevaid lahendusi.

Viimasel ajal on eriti püütud hakata looma muljet, et puidu kasutamine energeetikas on loodusele kahjulik ega täida kliimaeesmärke. Selle tarbeks näidatakse ühekülgselt isegi hiljuti Euroopa Komisjoni juures tegutseva sõltumatu teadusuuringute keskuse järeldusi, mis tegelikult kinnitavad biomassi rolli tuleviku energeetikas ning kliimaeesmärkide saavutamisel.