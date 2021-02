Pisut rohkem kui aasta ­tagasi tõusis riigikogu kõnetooli Andrei Korobeinik, et ülistada seadusemuudatust, mis pidi andma Eestis sündinud lastele, ­kellel «teist kodumaad ei ole», Eesti kodakondsuse. Ühtlasi võttis ta kritiseerida sotsiaaldemokraate, kes hääletasid teisel lugemisel eelnõu katkestamise poolt sooviga viia sinna muudatused, mis mitte näiliselt, vaid ka tegelikult täidaksid seaduse eesmärki. «Teie arvates ei väärinud need lapsed Eesti kodakondsust… Aga täna saate siiski järele mõelda ja näidata, et olete piisavalt eestimeelsed. Siin ja kohe saame kõik koos otsustada, et Eestis sündinud ja terve elu siin elanud lapsed ei ole meile võõrad. Need on Eesti lapsed,» kuulutas keskfraktsiooni aseesimees enne valitsuse esitatud kodakondsuse seaduse muudatuste lõpphääletust.