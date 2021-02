Piirileppe küsimuses olen algusest peale olnud realistlikult konstruktiivsel seisukohal. Tavainimese tarkus peaks ju ütlema, et kui naaber on keerukalt isepäine, vaata kõigepealt üle oma aiapostid, latid ja väravad. Piirilepe on kindlasti vajalik nii Eestile, Euroopa Liidule kui ka NATO-le. See on tähtis loomulikult ka Venemaale, sest reguleerib ja hõlbustab rahvusvahelist suhtlemisreeglistikku.

Olgugi et piirileping on Eestile oluline eelkõige julgeoleku huvides, ei saa ega tohi seda sõlmida ükskõik mis tingimustel. Oleme ju seni kuidagiviisi hakkama saanud. Nii nagu Jaapangi. Arvan, et arvestada tuleb ka ajategurit. ­Praegu pole see eriliselt soodus, kuid samas, millal see viimati oli? Siiski, Eesti ja Venemaa on äsja välja saatnud diplomaate, meie naaber on välisministeeriumi tasandil reljeefselt kritiseerinud Eesti uut koalitsiooni. Mõistet «russofoobne riik» on Moskva Eesti kohta kasutanud sageli.