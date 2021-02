Tellijale

Viimase all mõtlen igasuguseid digibokse, teenuse edastaja nõutavat marki ruutereid, satelliidiantenne ja -tuunereid. Samuti saab selle teenuse kasutaja pakutavaid teleprogramme vaadata ka siis, kui ta juhuslikult Eestis ei viibi. Aga mis kõige tähtsam: Apollo TV tahab vabastada vaataja valikute tegemisest ja pakkuda talle õigel hetkel just seda, mida hing igatseb.

Apollo TV väidab, et tegelikult on teil vaja ainult mingit kõlaritega varustatud ekraani ja internetiühendust, st asju, mis meil kõigil tänapäeval olemas on. Sest nagu igasugune liikuv pilt tänapäeval, jookseb ka Apollo TV sisu mööda internetti. Selles suhtes sarnaneb Apollo TV kõige enam Netflixi, Amazon Prime’i või mõne muu voogedastusega: teil on vaja vaid kontot ning mingit veebilehitsejat või nutirakendust, millega sinna sisse logida.

Milleks uus teenus?

Aga mul on juba Telia või Elisa teleteenus, nad annavad mulle seda koos internetiga ühes paketis, miks ma peaksin veel midagi eraldi tellima, küsib nüüd lugeja. Ega ei peagi, aga Apollo TV annab kasutajale mõnevõrra suuremaid vabadusi, mis on vahel väga kasulikud. Samuti saab seda teenust kasutada sõltumata internetipakkujast, see töötab piisava kiirusega ka mobiilse netiühenduse otsas.

Näiteks Eesti suurima turuosaga interneti- ja telepakkuja Telia eeldab, et nende teenuse jaoks peaks teie majapidamises olema just nende ruuter (millele tehnikateadlikum kasutaja võib eelistada teiste tootjate märksa võimekamaid purgikesi) ja iga teleri küljes nende digiboks, mis pealegi tahab veel kaabliga võrguühendust. Aga nagu ma ise hiljutise koroonaremondi käigus kogesin – kui otsustate oma tubade konfiguratsiooni muuta, siis on jube tülikas täiendavaid kaableid vedama hakata.

Netflix ja Amazon Prime suudavad 4K ja Dolby Surround heliga pilti liigutada üle koduse wifi, aga Eesti telekanalite stereoheliga pildi jaoks on miskipärast ikka kaabilt vaja! Ning kui maakoju sõidate, siis sinna ei hakka te ju seda digiboksi kaasa vedama. Tõsi, näiteks Telia pakub, et nende teleteenuse kasutaja saab programmi vaadata ka veebi­lehitsejast või telefoniäpist, aga selle eest peab veel eraldi juurde maksma.

Selles valguses tundub, et tururuumi võiks Apollo TV-l olla. Aga kuidas nad saavad hakkama sellega, mida lubavad? Ma testisin seda.

Minge leheküljele www.apollo.tv ja looge kasutajakonto. See seotakse küll teie pangakaardiga, aga esimesed 60 päeva on tasuta. Sellest vist piisab, et veenduda, kas Apollo TV on teie jaoks. Oma tavalist teleteenust ju selleks ajaks tühistama ei pea.