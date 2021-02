Valitsuse vahetusega saite omale uue ülemuse. Millised eesmärgid on rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus Eesti Energiale seadnud?

Omaniku ootus pole muutunud: süsinikuintensiivsuse vähendamise eesmärk on sõnastatud lausa energiaühiku kohta, samuti kasumlikkus, taastuvenergia arendamine, võrgu töökindlus – ma ei usu, et seal kiiresti ja kardinaalselt midagi muutub.

Koalitsioonilepingus välja öeldud poliitiline sentiment kõlas esmakuulamisel võibolla kurjakuulutavalt, aga süsinikuneutraalsus 2050. aastaks oli juba enne kokku lepitud ja mingi revolutsiooniline muutus see pole.

Eelmise aasta lõpus kandsime kõik vanemad elektrijaama üksused raamatupidamislikult nulli, mis on ka märgiline. Või see, kui vähe põlevkivi kasutasime ja sellest elektrit tootsime.

Põlevkivielektri ja -õli tootmise lõpptähtajad on 2035. ja 2040. aastal. Arvudele otsa vaadates tundub, et fossiilelektri tootmine lõppeb varemgi?

Ida-Viru jaamad on soojuselektrijaamad, mis tähendab, et seal võib põlevkivi kõrval kasutada erinevaid kütuseid. Teiseks on nad juhitavad.